Главный арбитр КХЛ: эпизоды у «Динамо» и «Ак Барса» попадают под разные правила

«Это были два совершенно разных эпизода, которые по-разному трактуются. В моменте с первым голом тренер «Динамо» не брал запрос на блокировку вратаря. Он попросил посмотреть тот момент на предмет наличия удара ногой. Также в правилах есть пункт 5 правила 330: шайба, отскочившая в ворота от тела атакующего игрока или клюшки, находившегося в площади ворот до того, как туда попала шайба – взятие ворот в данной ситуации считать нельзя. Игрок в первом моменте не находился в площади ворот, шайба его не задевала, а попала защитнику в перчатку и срикошетила в ворота.
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А вот во втором случае был запрос тренера «Ак Барса». Было очевидно, что игрок «Динамо» находится в площади ворот и визуально блокирует вратаря, что и подтвердил последующий видеопросмотр.
Таким образом, эти два эпизода попадают под два разных правила. Люди кипят, но в «Динамо» правильное, грамотное руководство, и оно всё прекрасно понимает. В первом моменте решение принимали видеоспециалист в комнате просмотров и видеогол-судья, а во втором – судья в поле. По запросу тренера решение всегда принимают судьи на льду, а по другим восьми моментам, которые попадают под видеопросмотр по правилу 330, принимает решение судья, находящийся в комнате видеопросмотров, и видеогол-судья на арене», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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