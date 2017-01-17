Защитник «Спартака» Бондарев проводит 500-й матч в КХЛ

Защитник московского «Спартака» Алексей Бондарев 17 января проводит свой 500-й матч в Континентальной хоккейной лиге.
Московский «Спартак» проводит матч регулярного чемпионата КХЛ с братиславским «Слованом». Этот матч стал для Бондарева также 150-м за «Спартак» в чемпионатах России.
Всего Бондарев провёл 446 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 54 встречи в плей-офф, на его счету суммарно 88 (20+68) очков с показателем полезности «+2».
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