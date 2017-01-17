Патрик Лайне признан лучшим игроком года в Финляндии

Нападающий «Виннипег Джетс»был признан лучшим игроком 2016 года в Финляндии. Об этом сообщает Sportsnet.В прошедшем году Лайне стал лучшим снайпером молодёжного чемпионата мира и выиграл с командой золотые медали, а на чемпионате мира в Москве он стал серебряным призёром и был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, он стал чемпионом «Лииги» в составе «Таппары» и был назван MVP плей-офф. В сезоне-2016/17 18-летний финн дебютировал в НХЛ и в настоящее время делит первое место в гонке бомбардиров среди новичков с Остоном Мэттьюсом, имея в активе 37 (21+16) очков.