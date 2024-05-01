Агент Пилко: задания найти команду для Харта в России на данный момент не поступало

Известный хоккейный агент Алёша Пилко рассказал о возможной игре канадского голкипера Картера Харта в Континентальной хоккейной лиге.

«Насколько реально привезти в КХЛ североамериканского голкипера высокого уровня? Привезти очень сложно. Есть, например, канадец Картер Харт, у которого своя ситуация. Я давно дружу с его агентом в НХЛ Джаддом Молдавером, который в том числе представляет интересы Остона Мэттьюса. Мы на связи, но задания найти команду для Харта в России на данный момент не поступало», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В сезоне-2023/2024 25-летний Харт сыграл в 25 матчах за «Филадельфию», в которых отражал в среднем 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,80.