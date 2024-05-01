«Торонто» обыграло «Бостон» и продолжает борьбу за выход во второй раунд плей-офф НХЛ

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:2.

В составе победителей голами отметились Джейк Маккейб и Мэтт Нис. За «Босто» отличился Трент Фредерик.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится 3 мая.

«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Торонто» расположился на пятой строчке Востока, в активе команды 102 балла.