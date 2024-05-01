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«Торонто» обыграло «Бостон» и продолжает борьбу за выход во второй раунд плей-офф НХЛ

«Торонто» обыграло «Бостон» и продолжает борьбу за выход во второй раунд плей-офф НХЛ
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Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маккейб (Марнер, Доми) – 05:33 (5x5)     1:1 Фредерик (Марун) – 13:54 (5x5)     1:2 Нис (Таварес, Любушкин) – 62:26 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Джейк Маккейб и Мэтт Нис. За «Босто» отличился Трент Фредерик.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится 3 мая.

«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 109 очками. «Торонто» расположился на пятой строчке Востока, в активе команды 102 балла.

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