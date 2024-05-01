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Тренер «Айлендерс» Руа: могли бы легко сыграть шестую игру, а вместо этого всё закончилось

Тренер «Айлендерс» Руа: могли бы легко сыграть шестую игру, а вместо этого всё закончилось
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа рассказал о поражении от «Каролины Харрикейнз» в серии первого раунда Кубка Стэнли (1-4).

«Я думаю, что в этой серии мы показали хороший хоккей. Проиграв в пятом матче, я чувствую, что мы заслуживали немного большего. Я не говорю, что мы должны были выиграть эту серию, но мы могли бы легко сыграть шестую игру, а вместо этого всё закончилось», — цитирует Руа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, сегодня, 1 мая, на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:3 и завершили серию в свою пользу — 4-1 (3:1, 5:3, 3:2, 2:3 2OT, 6:3).

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