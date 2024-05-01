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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ
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Сегодня, 1 мая, «Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Коннор – 01:13 (5x5)     1:1 Ничушкин (Тэйвз, Рантанен) – 03:18 (5x5)     1:2 Тренин (Мэнсон, Кольяно) – 25:42 (5x5)     2:2 Моррисси (Шайфли, Виларди) – 26:48 (5x4)     2:3 Лехконен – 33:43 (5x5)     3:3 Тоффоли (Элерс, Миллер) – 42:06 (5x5)     3:4 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 44:11 (5x5)     3:5 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 48:01 (5x5)     3:6 Мэнсон (Миттельштадт) – 59:58 (en)    

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен, Джош Мэнсон, российские нападающие Яков Тренин и Валерий Ничушкин, а также дубль на счету Микко Рантанена.

За «Виннипег» забитыми голами отметились Кайл Коннор, Джош Моррисси и Тайлер Тоффоли.

«Колорадо» выиграл серию у «Виннипега» со счётом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».

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