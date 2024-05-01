Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

Сегодня, 1 мая, «Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен, Джош Мэнсон, российские нападающие Яков Тренин и Валерий Ничушкин, а также дубль на счету Микко Рантанена.

За «Виннипег» забитыми голами отметились Кайл Коннор, Джош Моррисси и Тайлер Тоффоли.

«Колорадо» выиграл серию у «Виннипега» со счётом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».