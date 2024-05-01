Голы Кузнецова и Свечникова помогли «Каролине» победить «Айлендерс» и выиграть серию

В ночь с 30 апреля на 1 мая на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:3 и завершили серию в свою пользу — 4-1 (3:1, 5:3, 3:2, 2:3 2OT, 6:3).

В составе «Каролины» результативно сыграл российский нападающий Евгений Кузнецов, который забросил третью шайбу «Харрикейнз», реализовав буллит, и отдал результативный пас на пятый гол. Его соотечественник Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в большинстве — этот гол стал для хозяев вторым в матче. Ворота «Айлендерс» защищал российский вратарь Семён Варламов, который отразил 27 бросков из 32 и завершил матч с показателем надёжности 0,865.

Соперником «Каролины» в серии 1/2 финала Восточной конференции станет «Нью-Йорк Рейнджерс».

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