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Задоров забросил шайбу в ворота «Нэшвилла», пройдя через всю площадку из своей зоны

Задоров забросил шайбу в ворота «Нэшвилла», пройдя через всю площадку из своей зоны
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В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки уступили со счётом 1:2, но продолжают лидировать в серии — 3-2 (4:2, 1:4, 2:1, 4:3, 1:2).

Единственную шайбу «Кэнакс» в этой игре забросил российский защитник Никита Задоров, который открыл счёт на 44-й минуте матча. Игрок обороны прошёл через всю площадку из своей зоны и бросил в дальний верхний угол ворот голкипера «хищников» Юусе Сароса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Шестой матч серии между «Предаторз» и «Кэнакс» пройдёт в Нэшвилле в ночь со 2 на 3 мая мск.

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