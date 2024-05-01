Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Известный хоккейный агент ответил, могут ли Цегларик и Дзингел продолжить карьеру в КХЛ

Известный хоккейный агент ответил, могут ли Цегларик и Дзингел продолжить карьеру в КХЛ
Комментарии

Известный хоккейный агент Алёша Пилко рассказал, могут ли бывший хоккеист «Авангарда» Петер Цегларик и экс-форвард команд НХЛ Райан Дзингел продолжить карьеру в КХЛ.

«Будущее Цегларика? Он останется в Швеции на следующий сезон.

Что будет с Дзингелом? У нас было много вариантов в Континентальной лиге, но сейчас я думаю, что Райан будет выступать в Европе», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, минувший сезон 28-летний Цегларик проводил в Швеции за клуб «Лександ». За 52 матча нападающий записал на свой счёт 39 (19+20) очков.

32-летний Дзингел сезон-2023/2024 проводи в АХЛ за фарм-клуб «Вегаса» «Хендерсон Сильвер Найтс». В 12 встречах форвард набрал 5 (4+1) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алёшей Пилко читайте на «Чемпионате»:
Всё о трансферах легионеров. Интервью с главным агентом иностранцев в КХЛ
Эксклюзив
Всё о трансферах легионеров. Интервью с главным агентом иностранцев в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android