Известный хоккейный агент ответил, могут ли Цегларик и Дзингел продолжить карьеру в КХЛ

Известный хоккейный агент Алёша Пилко рассказал, могут ли бывший хоккеист «Авангарда» Петер Цегларик и экс-форвард команд НХЛ Райан Дзингел продолжить карьеру в КХЛ.

«Будущее Цегларика? Он останется в Швеции на следующий сезон.

Что будет с Дзингелом? У нас было много вариантов в Континентальной лиге, но сейчас я думаю, что Райан будет выступать в Европе», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, минувший сезон 28-летний Цегларик проводил в Швеции за клуб «Лександ». За 52 матча нападающий записал на свой счёт 39 (19+20) очков.

32-летний Дзингел сезон-2023/2024 проводи в АХЛ за фарм-клуб «Вегаса» «Хендерсон Сильвер Найтс». В 12 встречах форвард набрал 5 (4+1) очков.