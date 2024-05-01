Ничушкин забил в пяти матчах Кубка Стэнли подряд и повторил рекорд для россиян в НХЛ

Сегодня, 1 мая, «Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился в матче заброшенной шайбой. Форвард забил гол в пятом матче Кубка Стэнли подряд. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ничушкин повторил рекорд для россиян в НХЛ, установленный Александром Могильным в сезоне-1992/1993. Рекорд же всей лиги принадлежит Реджи Личу, который в розыгрыше Кубка Стэнли — 1976, играя за «Филадельфию Флайерз», забрасывал в 10 матчах подряд.

«Колорадо» по итогам серии с «Виннипегом» (4-1) вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграет с победителем пары «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».