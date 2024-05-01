«Каролина» сыграет с «Рейнджерс» в полуфинале Восточной конференции НХЛ

В ночь с 30 апреля на 1 мая на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США) завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева льда одержали победу со счётом 6:3 и завершили серию в свою пользу — 4-1 (3:1, 5:3, 3:2, 2:3 2OT, 6:3).

Таким образом, «Каролина Харрикейнз» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ — 1/2 финала Восточной конференции. Соперником «ураганов» на этой стадии станет «Нью-Йорк Рейнджерс», который ранее в четвертьфинале конференции обыграл в четырёх матчах «Вашингтон Кэпиталз» — 4:0 (4:1, 4:3, 3:1, 4:2).

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» и «Харрикейнз» финишировали на двух первых строчках турнирной таблицы Востока. Клуб из Нью-Йорка набрал 114 очков и занял первое место, «Каролина» стала второй со 111 очками.