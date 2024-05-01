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«Каролина» сыграет с «Рейнджерс» в полуфинале Восточной конференции НХЛ

«Каролина» сыграет с «Рейнджерс» в полуфинале Восточной конференции НХЛ
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В ночь с 30 апреля на 1 мая на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США) завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева льда одержали победу со счётом 6:3 и завершили серию в свою пользу — 4-1 (3:1, 5:3, 3:2, 2:3 2OT, 6:3).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Терявяйнен (Джарвис, Славин) – 01:23 (5x5)     2:0 Свечников (Джарвис, Бёрнс) – 03:13 (5x4)     2:1 Райлли (Барзал, Нельсон) – 03:54 (5x4)     3:1 Кузнецов – 13:22     3:2 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 23:47 (5x5)     3:3 Сизикас (Барзал, Пулок) – 39:38 (5x5)     4:3 Друри (Шей, Нечас) – 44:36 (5x5)     5:3 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 44:44 (5x5)     6:3 Джарвис – 58:21 (en)    

Таким образом, «Каролина Харрикейнз» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ — 1/2 финала Восточной конференции. Соперником «ураганов» на этой стадии станет «Нью-Йорк Рейнджерс», который ранее в четвертьфинале конференции обыграл в четырёх матчах «Вашингтон Кэпиталз» — 4:0 (4:1, 4:3, 3:1, 4:2).

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» и «Харрикейнз» финишировали на двух первых строчках турнирной таблицы Востока. Клуб из Нью-Йорка набрал 114 очков и занял первое место, «Каролина» стала второй со 111 очками.

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