Агент Майе объяснил, почему экс-форвард «Магнитки» не возвращается в КХЛ

Известный хоккейный агент Алёша Пилко объяснил, почему экс-форвард «Магнитки» Филипп Майе не возвращается в Континентальную хоккейную лигу.

«Майе в КХЛ? Шанс всегда есть, но в следующем сезоне, думаю, он по семейным обстоятельствам будет играть в Северной Америке», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в межсезонье 2023 года Филипп Майе подписал однолетнее соглашение с «Монреаль Канадиенс», но в итоге так и ни разу не сыграл в НХЛ.

Всего за два года в России Майе принял участие в 113 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых записал на свой счёт 37 голов и 55 результативных передач, набрав 92 балла. В плей-офф на счету канадца 34 матча и 27 (9+18) очков.