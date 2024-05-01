Ничушкин повторил рекорд франшизы «Колорадо» по количеству голов в серии Кубка Стэнли

Сегодня, 1 мая, «Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился в матче заброшенной шайбой и вышел на первое место в списке снайперов плей-офф сезона-2023/2024 (семь шайб).

Как сообщает StatCentre на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Ничушкин повторил рекорд франшизы «Колорадо»/«Квебек Нордикс» по количеству голов в одной серии Кубка Стэнли. Ранее по семь шайб забрасывали Реаль Клутье (1982 год) и Джо Сакик (1996 год) и Микко Рантанен (2023).

«Колорадо» по итогам серии с «Виннипегом» (4-1) вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграет с победителем пары «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».