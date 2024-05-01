Кузнецов стал 2-м игроком «Каролины» в истории НХЛ, который реализовал буллит в плей-офф

В данный момент в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт третий период, счёт ничейный – 3:3.

Российский нападающий «Харрикейнз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в ворота Семёна Варламова, успешно исполнив буллит в середине первого периода. Таким образом, форвард стал вторым игроком «Каролины» в истории франшизы, который реализовал буллит в плей-офф турнира. Первым был канадец Джордан Мартинук в 2023 году.

Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

«Каролина» завершила регулярный чемпионат НХЛ на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 111 очками. «Айлендерс» расположились на седьмой строчке Востока, в активе команды 94 балла.

Кузнецов впервые вышел на тренировку в составе «Каролины»: