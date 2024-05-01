Известный хоккейный агент рассказал, сколько новых легионеров уже готово приехать в КХЛ

Известный хоккейный агент Алёша Пилко рассказал, сколько новых легионеров уже готово приехать в Континентальную хоккейную лигу.

«Насколько охотно новые легионеры, которые ещё не играли в России, сейчас готовы ехать в КХЛ? Я уже заключил договор с пятью игроками, которые готовы подписать соглашения в КХЛ. Работа в этом направлении не останавливается и идёт дальше», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, 15 апреля руководство Федерации хоккея России утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов КХЛ. Прошедший сезон в КХЛ стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.