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Известный хоккейный агент рассказал, сколько новых легионеров уже готово приехать в КХЛ

Известный хоккейный агент рассказал, сколько новых легионеров уже готово приехать в КХЛ
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Известный хоккейный агент Алёша Пилко рассказал, сколько новых легионеров уже готово приехать в Континентальную хоккейную лигу.

«Насколько охотно новые легионеры, которые ещё не играли в России, сейчас готовы ехать в КХЛ? Я уже заключил договор с пятью игроками, которые готовы подписать соглашения в КХЛ. Работа в этом направлении не останавливается и идёт дальше», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, 15 апреля руководство Федерации хоккея России утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов КХЛ. Прошедший сезон в КХЛ стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алёшей Пилко читайте на «Чемпионате»:
Всё о трансферах легионеров. Интервью с главным агентом иностранцев в КХЛ
Эксклюзив
Всё о трансферах легионеров. Интервью с главным агентом иностранцев в КХЛ
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Новости. Хоккей
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