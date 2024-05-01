Агент Найта: скорее всего, Корбана в КХЛ мы больше не увидим

Известный хоккейный агент Алёша Пилко рассказал, что экс-форварда «Авангарда» Корбана Найта с большой долей вероятности больше не будет в Континентальной хоккейной лиге.

«Найт остаётся в Европе. Скорее всего, Корбана Найта в КХЛ мы уже не увидим», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, о желании 33-летнего нападающего покинуть омский клуб официально стало известно 5 августа 2023 года. Генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов объяснил, что Найт покинул команду из-за опасения за семью в свете проведения СВО на Украине.

В сезоне-2022/2023 Найт за «Авангард» принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач, записав на свой счёт 34 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец провёл 15 встреч, набрав 10 (5+5) очков.