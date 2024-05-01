«Ак Барс» официально подписал контракт с нападающим Егором Коршковым

27-летний нападающий Егор Коршков подписал контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба казанского клуба. Напомним, накануне об этом рассказывал «Чемпионат».

«Я очень рад оказаться в таком клубе, «Ак Барс» всегда ставит наивысшие задачи. Жду, когда приеду на сборы, чтобы познакомиться с командой, атмосферой на арене и в городе. Многих в составе я уже хорошо знаю: Семёна Кошелева, Диму Юдина, Никиту Лямкина, с Тимуром Биляловым общались. Знаю, что у нас с Никитой один любимый номер. Я пока не определился, какой возьму в Казани, но забирать 96-й не буду, конечно», — заявил Коршков.

В завершившейся регулярке 27-летний Коршков сыграл за «Амур» 67 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 44 очка. Также на его счету 3 (2+1) балла в шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.