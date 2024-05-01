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Тренерский штаб «Амура» покинули три специалиста

Тренерский штаб «Амура» покинули три специалиста
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Тренеры Евгений Шалдыбин, Игорь Ефимов и Алексей Жигарев покидают «Амур». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Для Евгения Шалдыбина минувший сезон стал третьим за карьеру в «Амуре» — ранее он два года работал в штабе Андрея Мартемьянова в 2016–2018 годах. Игорь Ефимов провёл в тренерском штабе хабаровчан сезон-2023/2024.

Тренер вратарей Алексей Жигарев провёл в «Амуре» два последних сезона — он принял решение продолжить карьеру в другом клубе КХЛ.

Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах (2-4).

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