«Знаем, какой он мерзкий». Игрок «Каролины» — об исполнившем буллит Кузнецове

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис прокомментировал буллит, исполненный российским форвардом «ураганов» Евгением Кузнецовым в домашнем матче серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3, серия 4-1).

«Мы знаем, какой он мерзкий, мы уже несколько раз видели, как он делал это же в матчах против нас. Так что увидеть, как это сработало за нас в такой момент, было абсолютно грандиозно», — приводит слова Джарвиса журналист Уолт Рафф в социальной сети X.

Российский нападающий Евгений Кузнецов был обменян в «Каролину Харрикейнз» 8 марта 2024 года, до этого форвард в течение 10 лет выступал за «Вашингтон Кэпиталз». Реализованный им буллит в пятом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» помог «ураганам» добиться победы со счётом 6:3 в матче и 4-1 в серии.