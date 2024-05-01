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«Знаем, какой он мерзкий». Игрок «Каролины» — об исполнившем буллит Кузнецове

«Знаем, какой он мерзкий». Игрок «Каролины» — об исполнившем буллит Кузнецове
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис прокомментировал буллит, исполненный российским форвардом «ураганов» Евгением Кузнецовым в домашнем матче серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3, серия 4-1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Терявяйнен (Джарвис, Славин) – 01:23 (5x5)     2:0 Свечников (Джарвис, Бёрнс) – 03:13 (5x4)     2:1 Райлли (Барзал, Нельсон) – 03:54 (5x4)     3:1 Кузнецов – 13:22     3:2 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 23:47 (5x5)     3:3 Сизикас (Барзал, Пулок) – 39:38 (5x5)     4:3 Друри (Шей, Нечас) – 44:36 (5x5)     5:3 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 44:44 (5x5)     6:3 Джарвис – 58:21 (en)    

«Мы знаем, какой он мерзкий, мы уже несколько раз видели, как он делал это же в матчах против нас. Так что увидеть, как это сработало за нас в такой момент, было абсолютно грандиозно», — приводит слова Джарвиса журналист Уолт Рафф в социальной сети X.

Российский нападающий Евгений Кузнецов был обменян в «Каролину Харрикейнз» 8 марта 2024 года, до этого форвард в течение 10 лет выступал за «Вашингтон Кэпиталз». Реализованный им буллит в пятом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» помог «ураганам» добиться победы со счётом 6:3 в матче и 4-1 в серии.

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