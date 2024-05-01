Новым главным тренером «Сибири» стал Вадим Епанчинцев

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт с 48-летним специалистом Вадимом Епанчинцевым, который займёт пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

В 2011 году Епанчинцев стал помощником главного тренера в «Спартаке». Он возглавлял клубы Молодёжной хоккейной лиги «Атланты», «Спартак». В ВХЛ работал в «Сарыарке» и «Югре». Под руководством Епанчинцева «Югра» стала обладателем Кубка Петрова в сезоне-2020/2021.

В КХЛ специалист возглавлял московский «Спартак» и хабаровский «Амур». Прошлый сезон Епанчинцев провёл в «Югре», дойдя с командой до полуфинала Кубка Петрова.

В прошлом сезоне «Сибирь» не попала в плей-офф, набрав 67 очков. Новосибирский клуб занял 10-е место в таблице Востока.