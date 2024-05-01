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В «Ак Барсе» прокомментировали подписание контракта с Коршковым

В «Ак Барсе» прокомментировали подписание контракта с Коршковым
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с нападающим Егором Коршковым.

«Егор – один из самых сильных игроков на открывшемся в это межсезонье рынке. Это габаритный форвард, здорово играет под воротами, хорошо понимает хоккей. Прошлый сезон показал, что Егор готов к конкурентной борьбе на высоком уровне, и претендентов на него тоже было достаточно. Мы очень рады, что он перешёл в наш клуб», — цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

В завершившейся регулярке 27-летний Коршков сыграл за «Амур» 67 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 44 очка. Также на его счету 3 (2+1) балла в шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

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