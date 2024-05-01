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Кузнецов переиграл Варламова и реализовал буллит в матче «Каролина» – «Айлендерс»

В данный момент в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Закончился первый период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Харрикейнз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в ворота Семёна Варламова, успешно исполнив буллит.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

«Каролина» завершила регулярный чемпионат НХЛ на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 111 очками. «Айлендерс» расположились на седьмой строчке Востока, в активе команды 94 балла.

Кузнецов веселит партнёров на тренировке «Каролины»: