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Кузнецов переиграл Варламова и реализовал буллит в матче «Каролина» – «Айлендерс»

Кузнецов переиграл Варламова и реализовал буллит в матче «Каролина» – «Айлендерс»
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В данный момент в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Закончился первый период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
3 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Терявяйнен (Джарвис, Славин) – 01:23 (5x5)     2:0 Свечников (Джарвис, Бёрнс) – 03:13 (5x4)     2:1 Райлли (Барзал, Нельсон) – 03:54 (5x4)     3:1 Кузнецов – 13:22     3:2 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 23:47 (5x5)     3:3 Сизикас (Барзал, Пулок) – 39:38 (5x5)    

Российский нападающий «Харрикейнз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в ворота Семёна Варламова, успешно исполнив буллит.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины».

«Каролина» завершила регулярный чемпионат НХЛ на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 111 очками. «Айлендерс» расположились на седьмой строчке Востока, в активе команды 94 балла.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ

Кузнецов веселит партнёров на тренировке «Каролины»:

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