Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Евгений Тимкин покинул «Салават Юлаев»

Нападающий Евгений Тимкин покинул «Салават Юлаев»
Комментарии

Нападающий Евгений Тимкин покинул «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«За два сезона Евгений влюбил в себя множество болельщиков, показал на льду настоящую мужскую игру со стальным характером. Мы благодарим Евгения за всё, что он сделал для «Салавата Юлаева», и желаем успехов», — сказано в сообщении клуба.

Тимкин за карьеру в уфимском клубе провёл 81 встречу, за это время он забросил три шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-6» и 45 штрафными минутами.

Всего в КХЛ 33-летний форвард сыграл 816 матчей, где записал на свой счёт 179 (91+88) очков.

С магнитогорским «Металлургом» Евгений Тимкин дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014 и 2016 годы).

Материалы по теме
Голкипер Илья Ежов официально завершил карьеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android