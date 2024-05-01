Нападающий Евгений Тимкин покинул «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«За два сезона Евгений влюбил в себя множество болельщиков, показал на льду настоящую мужскую игру со стальным характером. Мы благодарим Евгения за всё, что он сделал для «Салавата Юлаева», и желаем успехов», — сказано в сообщении клуба.

Тимкин за карьеру в уфимском клубе провёл 81 встречу, за это время он забросил три шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-6» и 45 штрафными минутами.

Всего в КХЛ 33-летний форвард сыграл 816 матчей, где записал на свой счёт 179 (91+88) очков.

С магнитогорским «Металлургом» Евгений Тимкин дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014 и 2016 годы).