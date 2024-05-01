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Агент Маттссона и Лайпсика рассказал о возможном будущем своих клиентов в КХЛ

Агент Маттссона и Лайпсика рассказал о возможном будущем своих клиентов в КХЛ
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Известный хоккейный агент Алёша Пилко рассказал о возможном будущем голкипера СКА Юхана Маттссона и нападающего клуба с берегов Невы Брендана Лайпсика в Континентальной хоккейной лиге.

«Юхан Матссон может очень сильно помочь такой команде, как минское «Динамо», но мы рассматриваем все варианты. У Лайпсика выдался сложный сезон. Травма, которая случилась ещё в Магнитогорске, полностью вылечена. Брендан получил российский паспорт и с удовольствием готов остаться в России. Мы общаемся с клубами, нужно понимать, что это один из самых быстрых и креативных игроков в КХЛ. Важно, что Брендан не будет считаться легионером», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алёшей Пилко читайте на «Чемпионате»:
Всё о трансферах легионеров. Интервью с главным агентом иностранцев в КХЛ
Эксклюзив
Всё о трансферах легионеров. Интервью с главным агентом иностранцев в КХЛ
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