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Александр Овечкин подвёл итоги сезона-2023/24 для «Вашингтона»

Александр Овечкин подвёл итоги сезона-2023/24 для «Вашингтона»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвёл итоги сезона-2023/24 для своей команды.

«Я горжусь этой командой, мы через многое прошли с начала сезона. Были взлёты и падения, травмы. Мы нашли способ пробиться в плей-офф, боролись до конца регулярки. Это был сложный сезон, но он будет полезен ребятам, которым нужен был этот опыт.

Думаю, это был один из самых сложных сезонов в моей карьере. В тренировочном лагере мы думали, что сможем рассчитывать на Кузнецова, Бекстрёма, Строума — трёх центров, которые могут создать что-то из ничего. Обмен Кузнецова оказался сложным моментом для меня и всей команды. Если кто-то скажет, что это был удачный сезон, то это будет неправда. Мы искали способы стать лучше, искали свою игру», — приводит слова Овечкина sportsnet.ca.

29 апреля завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд плей-офф.

Напомним, в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ капитан столичных не набрал ни одного очка. Это его худший результат за карьеру в Кубке Стэнли, ранее с Овечкиным такого не случалось.

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