Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 1 мая

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Сегодня, 1 мая, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1.

На льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:3 и завершили серию в свою пользу — 4-1 (3:1, 5:3, 3:2, 2:3 2OT, 6:3).

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

На льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки уступили со счётом 1:2, но продолжают лидировать в серии — 3-2.