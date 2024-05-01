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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 1 мая

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 1 мая
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Сегодня, 1 мая, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маккейб (Марнер, Доми) – 05:33 (5x5)     1:1 Фредерик (Марун) – 13:54 (5x5)     1:2 Нис (Таварес, Любушкин) – 62:26 (5x5)    

На льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:3 и завершили серию в свою пользу — 4-1 (3:1, 5:3, 3:2, 2:3 2OT, 6:3).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Терявяйнен (Джарвис, Славин) – 01:23 (5x5)     2:0 Свечников (Джарвис, Бёрнс) – 03:13 (5x4)     2:1 Райлли (Барзал, Нельсон) – 03:54 (5x4)     3:1 Кузнецов – 13:22     3:2 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 23:47 (5x5)     3:3 Сизикас (Барзал, Пулок) – 39:38 (5x5)     4:3 Друри (Шей, Нечас) – 44:36 (5x5)     5:3 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 44:44 (5x5)     6:3 Джарвис – 58:21 (en)    

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Коннор – 01:13 (5x5)     1:1 Ничушкин (Тэйвз, Рантанен) – 03:18 (5x5)     1:2 Тренин (Мэнсон, Кольяно) – 25:42 (5x5)     2:2 Моррисси (Шайфли, Виларди) – 26:48 (5x4)     2:3 Лехконен – 33:43 (5x5)     3:3 Тоффоли (Элерс, Миллер) – 42:06 (5x5)     3:4 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 44:11 (5x5)     3:5 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 48:01 (5x5)     3:6 Мэнсон (Миттельштадт) – 59:58 (en)    

На льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки уступили со счётом 1:2, но продолжают лидировать в серии — 3-2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Задоров (Хьюз) – 43:09 (5x5)     1:1 Йози (Форсберг, Бэрри) – 47:15 (5x4)     1:2 Каррье (Нюквист, Форсберг) – 52:46 (5x5)    
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