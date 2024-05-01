«Нефтехимик» объявил об уходе Наиля Якупова и ещё ряда хоккеистов

«Нефтехимик» объявил, что клуб покинули пять хоккеистов — вратарь Андрей Тихомиров, защитник Евгений Кашников, нападающие Наиль Якупов, Никита Сетдиков и Рафаэль Бикмуллин.

28-летний Тихомиров сыграл за нижнекамский клуб в 54 матчах, одержав в них 19 побед. Четыре игры он провёл на «ноль». 21-летний Кашников играл за «Нефтехимик» два сезона, проведя 137 игр и набрав в них 16 (5+11) очков.

Воспитанник нижнекамского хоккея 30-летний Якупов перешёл в клуб прошлым летом. В составе команды он провёл 31 матч и набрал в них 19 (8+11) результативных баллов.

28-летний Никита Сетдиков перешёл в «Нефтехимик» в результате обмена по ходу прошлого сезона, отметившись 30 (12+18) очками в 57 встречах.

26-летний Бикмуллин за клуб провёл восемь сезонов, сыграв за это время 251 матч и набрав 69 (36+33) очков.

Напомним, «Нефтехимик» завершил сезон-2023/2024 на этапе регулярного чемпионата, так как занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. До восьмой строчки нижнекамцам не хватило двух очков.