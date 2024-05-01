Телегин, Спунер, Жафяров, Киселевич и Рыков покинули «Авангард»

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В связи с истечением срока контракта «Авангард» покинули пять хоккеистов — защитники Богдан Киселевич и Егор Рыков, а также нападающие Иван Телегин, Райан Спунер и Дамир Жафяров.

Киселевич в 59 матчах регулярного сезона записал на свой счёт восемь результативных передач. Егор Рыков за омский клуб провёл пять матчей без набранных очков. Иван Телегин сыграл 26 встреч, где набрал 7 (1+6) очков.

Райан Спунер в регулярке сыграл 65 матчей, отметившись 61 (23+38) очком. В плей-офф КХЛ форвард провёл 10 матчей, где набрал 6 (1+5) баллов.

Дамир Жафяров за 25 встреч регулярки набрал 15 (4+11) очков, в розыгрыше Кубка Гагарина нападающий записал на свой счёт четыре голевые передачи в 12 встречах.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.