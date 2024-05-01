Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов рассказал о возможной игре в НХЛ

22-летний голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов оценил игру вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова и рассказал, что в скором будущем определится с местом продолжения карьеры.

— Все ругают вратарей «Торонто». По делу?

— Я был в лагере, видел уровень Ильи Самсонова, Джозефа Уолла, более молодых ребят. Отличные вратари! Другое дело, что команда много играет в атаку, голкиперы под особой нагрузкой. Поверьте, в нашей линии там всё в порядке, конкуренция!

— После подвигов в России не пора ли вам в этой конкуренции активно поучаствовать?

— (смеётся) Именно над этой мыслью скоро буду думать. С одной стороны, хочется пойти по пути Набокова и выдать полноценный сезон в родном клубе КХЛ — «Ак Барсе», с другой — меня, как и любого профессионала, зовёт НХЛ. В ближайшие недели мы с агентом определимся, — сказал Ахтямов в интервью Russia-Hockey.ru.

22-летний голкипер подписал трёхлетний двусторонний контракт новичка с «Торонто» с зарплатой в $ 851 тыс. в год прошлым летом. Ахтямов был выбран «Мэйпл Лифс» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года.