Пилко — о европейцах в КХЛ: видимо, ничего не изменится, пока не нормализуется обстановка

Известный хоккейный агент Алёша Пилко рассказал об отношении европейских игроков к игре в Континентальной хоккейной лиге на фоне конфликта на Украине.

«Изменяется ли ситуация в Европе, или шведы, финны по-прежнему наотрез отказываются от вариантов в КХЛ, и в Россию сейчас из европейцев готовы ехать только словаки? Никак не меняется, она осталась такой же. Видимо, ничего не изменится, пока не нормализуется нынешняя политическая обстановка. Словаки действительно готовы ехать, а вот чехи, например, соглашаются менее охотно», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошедшем сезоне в Континентальной хоккейной лиге выступали девять словацких хоккеистов: вратари Патрик Рыбар («Спартак»), Адам Гуска («Торпедо»), защитники Михал Чайковски («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив»), Кристиан Ярош («Северсталь»), Мислав Росандич («Лада») и нападающие Адам Лишка («Северсталь»), Михал Криштоф («Сочи»), Томаш Юрчо («Авангард»).