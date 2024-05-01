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«Бостон» проиграл 11 домашних овертаймов в плей-офф из последних 14

«Бостон» проиграл 11 домашних овертаймов в плей-офф из последних 14
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В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встретились «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маккейб (Марнер, Доми) – 05:33 (5x5)     1:1 Фредерик (Марун) – 13:54 (5x5)     1:2 Нис (Таварес, Любушкин) – 62:26 (5x5)    

Это поражение стало для «Бостона» 11-м проигранным на своей площадке овертаймом плей-офф из последних 14, начиная с 2013 года. «Брюинз» входят в число худших команд НХЛ по этому показателю на 14-матчевом отрезке, уступая только «Детройт Ред Уингз», который проиграл 12 домашних овертаймов плей-офф из 14 с 1958 по 1995 год.

11 домашних овертаймов из 14, как и «Бостон», проиграли также «Торонто Мэйпл Лифс» с 1971 по 1993 год, «Миннесота Норт Старз» с 1972 по 1998 год, «Вашингтон Кэпиталз» с 1993 по 2012 год и «Детройт Ред Уингз» с 2000 по 2009 год.

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