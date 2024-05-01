Кузнецов первым в XXI веке повторил достижение Линдроса в плей-офф НХЛ
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В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США) завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева льда одержали победу со счётом 6:3 и завершили серию в свою пользу — 4-1 (3:1, 5:3, 3:2, 2:3 2OT, 6:3).
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Терявяйнен (Джарвис, Славин) – 01:23 (5x5) 2:0 Свечников (Джарвис, Бёрнс) – 03:13 (5x4) 2:1 Райлли (Барзал, Нельсон) – 03:54 (5x4) 3:1 Кузнецов – 13:22 3:2 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 23:47 (5x5) 3:3 Сизикас (Барзал, Пулок) – 39:38 (5x5) 4:3 Друри (Шей, Нечас) – 44:36 (5x5) 5:3 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 44:44 (5x5) 6:3 Джарвис – 58:21 (en)
Российский нападающий Евгений Кузнецов забросил третью шайбу «Харрикейнз», реализовав буллит. При этом Кузнецов стал только вторым игроком в истории НХЛ, реализовавшим штрафной бросок в потенциально завершающем серию плей-офф матче, и первым таким в XXI веке.
Ранее такое удалось только нападающему «Филадельфии Флайерз» Эрику Линдросу, который реализовал буллит в пятом матче серии полуфинала конференции в 1997 году.
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