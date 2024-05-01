Кузнецов первым в XXI веке повторил достижение Линдроса в плей-офф НХЛ

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США) завершился пятый матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева льда одержали победу со счётом 6:3 и завершили серию в свою пользу — 4-1 (3:1, 5:3, 3:2, 2:3 2OT, 6:3).

Российский нападающий Евгений Кузнецов забросил третью шайбу «Харрикейнз», реализовав буллит. При этом Кузнецов стал только вторым игроком в истории НХЛ, реализовавшим штрафной бросок в потенциально завершающем серию плей-офф матче, и первым таким в XXI веке.

Ранее такое удалось только нападающему «Филадельфии Флайерз» Эрику Линдросу, который реализовал буллит в пятом матче серии полуфинала конференции в 1997 году.