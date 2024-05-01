«Ванкувер» уступил «Нэшвиллу» в пятом матче серии плей-офф НХЛ, Задоров отметился голом
Поделиться
В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки уступили со счётом 1:2, но продолжают лидировать в серии — 3-2 (4:2, 1:4, 2:1, 4:3, 1:2).
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Задоров (Хьюз) – 43:09 (5x5) 1:1 Йози (Форсберг, Бэрри) – 47:15 (5x4) 1:2 Каррье (Нюквист, Форсберг) – 52:46 (5x5)
Единственную шайбу «Кэнакс» в этой игре забросил российский защитник Никита Задоров, который открыл счёт на 44-й минуте матча. Четыре минуты спустя капитан «Предаторз» защитник Роман Йози забил ответный гол, реализовав большинство своей команды. Автором победной шайбы гостей на 53-й минуте стал Александр Каррье.
Шестой матч серии между «Предаторз» и «Кэнакс» пройдёт в Нэшвилле в ночь с 3 на 4 мая мск.
Комментарии
- 1 мая 2024
-
08:40
-
08:34
-
08:25
-
08:16
-
08:10
-
08:05
-
07:56
-
07:50
-
07:44
-
07:38
-
07:31
-
06:44
-
06:18
-
05:49
-
05:18
-
05:16
-
04:48
-
04:45
-
03:39
-
03:37
-
03:34
-
03:04
-
02:52
-
02:13
- 30 апреля 2024
-
23:56
-
23:40
-
23:23
-
23:05
-
22:37
-
22:20
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:10
-
21:00