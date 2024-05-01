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Ванкувер Кэнакс — Нэшвилл Предаторз 1:2, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НХЛ 1 мая

«Ванкувер» уступил «Нэшвиллу» в пятом матче серии плей-офф НХЛ, Задоров отметился голом
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В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки уступили со счётом 1:2, но продолжают лидировать в серии — 3-2 (4:2, 1:4, 2:1, 4:3, 1:2).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Задоров (Хьюз) – 43:09 (5x5)     1:1 Йози (Форсберг, Бэрри) – 47:15 (5x4)     1:2 Каррье (Нюквист, Форсберг) – 52:46 (5x5)    

Единственную шайбу «Кэнакс» в этой игре забросил российский защитник Никита Задоров, который открыл счёт на 44-й минуте матча. Четыре минуты спустя капитан «Предаторз» защитник Роман Йози забил ответный гол, реализовав большинство своей команды. Автором победной шайбы гостей на 53-й минуте стал Александр Каррье.

Шестой матч серии между «Предаторз» и «Кэнакс» пройдёт в Нэшвилле в ночь с 3 на 4 мая мск.

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