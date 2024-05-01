«Ванкувер» уступил «Нэшвиллу» в пятом матче серии плей-офф НХЛ, Задоров отметился голом

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки уступили со счётом 1:2, но продолжают лидировать в серии — 3-2 (4:2, 1:4, 2:1, 4:3, 1:2).

Единственную шайбу «Кэнакс» в этой игре забросил российский защитник Никита Задоров, который открыл счёт на 44-й минуте матча. Четыре минуты спустя капитан «Предаторз» защитник Роман Йози забил ответный гол, реализовав большинство своей команды. Автором победной шайбы гостей на 53-й минуте стал Александр Каррье.

Шестой матч серии между «Предаторз» и «Кэнакс» пройдёт в Нэшвилле в ночь с 3 на 4 мая мск.