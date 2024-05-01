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Валерий Ничушкин вышел на первое место в списке снайперов плей-офф НХЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 1 мая, «Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился в матче заброшенной шайбой и вышел на первое место в списке снайперов плей-офф сезона-2023/2024 (7 шайб).

Второе место занимает нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман (6 шайб), замыкает тройку ещё один нападающий «Колорадо», Арттури Лехконен (5 шайб).

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Ничушкин сыграл 54 матча, забросил 28 шайб и отдал 25 голевых передач.

«Колорадо» по итогам серии с «Виннипегом» (4-1) вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграет с победителем пары «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».