Голкипер Илья Ежов официально завершил карьеру

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«В составе нашей команды Илья провёл 71 матч и одержал 34 победы! Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит Илью за яркую игру и желает удачи на новом этапе его спортивной деятельности», — сказано в заявлении пресс-службы.

Напомним, Ежов становился обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА в сезоне-2014/2015.

37-летний вратарь провёл в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21 матч и одержал 10 побед с процентом отражённых бросков 90,2%.

«Салават Юлаев» второй год подряд завершил свой кубковый путь в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, проиграв 1-4 в серии челябинскому «Трактору».