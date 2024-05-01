Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Илья Ежов официально завершил карьеру

Голкипер Илья Ежов официально завершил карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«В составе нашей команды Илья провёл 71 матч и одержал 34 победы! Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит Илью за яркую игру и желает удачи на новом этапе его спортивной деятельности», — сказано в заявлении пресс-службы.

Напомним, Ежов становился обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА в сезоне-2014/2015.

37-летний вратарь провёл в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21 матч и одержал 10 побед с процентом отражённых бросков 90,2%.

«Салават Юлаев» второй год подряд завершил свой кубковый путь в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги, проиграв 1-4 в серии челябинскому «Трактору».

Материалы по теме
Эксклюзив
«Не видит, как растут его дети». Самонов назвал причину завершения карьеры Ежовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android