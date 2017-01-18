Читатели: Овечкин войдёт в десятку самых результативных игроков в истории НХЛ

На «Чемпионате» завершился опрос: «Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?»
Первое место с 46% голосов занял вариант ответа «Войдёт в десятку самых результативных игроков в истории НХЛ (1590 очков)». Второе место занял вариант «Обойдёт Фёдорова и станет самым результативным россиянином в НХЛ (1179 очков)» — 40% голосов. 8% набрал вариант «Обгонит Гретцки и станет лучшим бомбардиром в истории НХЛ (2857 очков)». Наконец, 6% набрал вариант «Обгонит Могильного и Ковалёва, но не Фёдорова (1032 очка)».