Форвард «Бостона» Белески восстановился после травмы

Форвард «Бостон Брюинз»восстановился после травмы. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Нападающий отправится вместе с командой на гостевой матч с «Детройтом». Хоккеист пропустил полтора месяца, он не принимал участие в матчах команды с 3 декабря 2016 года.«Мне пока не говорили, что Белески получил разрешение играть, но он уже довольно близок к этому», – цитирует главного тренера американской команды Клода Жюльена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.