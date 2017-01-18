Филатов: появление полуфиналов придаст Матчу звёзд интерес

Нападающий «Лады»высказался о предстоящем Матче звёзд КХЛ.«Я впервые участвую в Матче звёзд КХЛ. Конечно, когда узнал, что меня вызвали, эмоции были только положительные. Очень приятно, что меня выбрали, это было сюрпризом, поскольку много хороших игроков не попали на Матч звёзд. Поэтому я был удивлён.Пока не знаю, в каких конкурсах буду участвовать. Ни к чему не готовлюсь. Танцевать и петь точно не буду. Это не моё. А что касается мастер-шоу – надеюсь, партнёры чем-то удивят, а я понаблюдаю за какими-то новыми «фишками» и трюками. И сам сделаю то, что попросят организаторы.Думаю, что в Уфе будет настоящий праздник для болельщиков и хоккеистов. Нас ждёт небольшая пауза, во время которой мы все получим положительные эмоции и наберёмся сил для продолжения чемпионата. Я провёл в Уфе два года, они были достаточно успешные для меня. Мне нравился и город, и клуб. Там очень хорошая атмосфера – настоящий хоккейный центр. Для меня лично Уфа не пустой звук, мне приятно, что мой первый Матч звёзд пройдёт именно там.Появление полуфиналов придаст Матчу звёзд интерес. Мы спортсмены, и все будут стремиться выиграть или хотя бы попасть в финал, чтобы подольше поиграть, а не уезжать из Уфы уже после первого матча», – цитирует форварда официальный сайт КХЛ.