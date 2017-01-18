И. Воробьёв: плохо вошли в игру, потому что «Авангард» сыграл здорово и активно

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»подвёл итоги после поражения в матче с омским «Авангардом» (3:5).«Авангард» с победой. А мы будем готовиться к завтрашней игре.Почему «Металлург» плохо входил в игру? Сегодня здорово и активно сыграл соперник», — приводит слова Воробьёва официальный сайт клуба.