Видео. «Металлург» (Новокузнецк) — «Барыс»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Барысом». Встреча проходила в Новокузнецке и завершилась победой гостей со счётом 4:2.В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Кирилл Лебедев и Константин Пархоменко. У «Барыса» дубль на свой счёт записал Роман Старченко, ещё по голу забили Кори Тривино и Брэндон Боченски.