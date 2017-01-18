Аболс: Аронсон явно проиграл Швецу-Роговому, у него повреждение, разбита бровь

Главный тренер «Лады»поделился впечатлениями от матча с «Витязем», в котором его команда проиграла со счётом 1:4.«Большую часть матча команды играли осторожно, не хотели пропускать. Но при довольно равной игре в первом периоде „Витязь“ перебросал нас 13:1. Хоть у нас по ходу сезона реализация хорошая, но в последнее время мы стараемся из хороших позиций искать ещё лучше. Не бросая по воротам, ты забить не можешь.Всё так продолжалось до 51-й минуты, пока Гуркин не удалился во второй раз за игру. Нас наказали, мы пропустили в меньшинстве. Может, сказалось то, что Аронсон после драки на лёд не выходил. Играли в пять защитников. Свежести, внимательности не хватило. И в моменте с третьим голом защитники нехорошо сыграли.Что с Аронсоном? Швец-Роговой выиграл у него явно. У Тейлора повреждение. Бровь разбил», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.