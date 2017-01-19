Доус: Матч звёзд — весёлый праздник хоккея, тут нужно забыть о серьёзности

Нападающий «Барыса»поделился ожиданиями от участия в Звёздном уик-энде КХЛ, который пройдёт 21-22 января в Уфе.«Участвовать в Матче звёзд – это очень круто. Приятно находиться среди лучших игроков лиги. Новый формат – это новый опыт. Больше катания, больше шансов проявить себя. Естественно, это добавит больше спортивного интереса, придётся попотеть. Ни с Фёдором Канарейкиным, ни с Алексеем Бадюковым мне никогда не доводилось общаться лично. Но на Матче звёзд главное – веселье, на таких мероприятиях тренерской работы мало. Привлечение спортивных комментаторов – это тоже что-то новенькое от лиги, думаю, будет весело и им, и зрителям. И вообще, это же весёлый праздник хоккея, тут нужно забыть о серьёзности.Каждый Матч звёзд оставляет много ярких воспоминаний. Это честь для любого игрока – быть частью такого праздника для любителей хоккея и КХЛ. Но приятнее всего, что во время таких событий и мы, и болельщики забываем о каких-то гонках, конкуренции, а просто получаем кайф от того, что любим хоккей. Правда, готовить «фишки», как-то креативить – это не моё. Но у нас много творческих ребят в каждом дивизионе, и думаю, «фишек» будет достаточно. Никто не заскучает», — цитирует Доуса пресс-служба КХЛ.