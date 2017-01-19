ДеБур: не буду против, если эта встреча с «Кингз» станет последней в сезоне

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс»подвёл итоги гостевого матча с «Лос-Анджелес Кингз», в котором его команда одержала победу со счётом 3:2.«Рад, что в регулярном чемпионате мы с ними больше не встретимся. Если мы больше не увидим их в этом сезоне, я не буду против. У нас сегодня были некоторые проблемы с составом, но ребята сражались очень самоотверженно. В гостях у „Лос-Анджелеса“ тяжело добыть победу. Соперник демонстрировал силовой хоккей, но мы не сломались и провели по-настоящему цельный матч», — цитирует ДеБура CSN Bay Area.