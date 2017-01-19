СКА и «Йокерит» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и финский «Йокерит» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 19:30 мск.
Состав СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Ковальчук — Дацюк — Барабанов, Яковлев — Белов;
Гусев – Шипачёв — Дадонов, Зуб – Хафизулин;
Широков – Коскиранта — Хохлачёв, Юдин – Рукавишников;
Тихонов — Каблуков — Кетов, Рыков.
Состав «Йокерита»:
Запольски (Хелениус);
Йормакка — Виртанен — О'Нилл, Риссанен — Дженовей;
Йоэнсуу — Ниеми — Салминен, Яакола — Лаюнен;
Хухтала — Виртанен — Анттила, Ялванти — Лауридсен;
Талая — Мяки — Мартямики.