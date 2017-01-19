Назаров: шансы «Нефтехимика» на попадание в плей-офф не потеряны

Главный тренер «Нефтехимика»подвёл итоги после поражения в матче со «Слованом» (2:3).«Мы старались, готовились к игре, разбирали соперника. Кое-что не получилось в большинстве. Но самоотдача была, ребята старались. Шансы на попадание в плей-офф не потеряны, будем готовиться к следующему матчу.Вы знаете, не хочется никого ругать. Это делается в конце сезона. Опять же: допускаем те же самые ошибки и в тех же самых случаях, в том числе и я допускаю те же ошибки, наступая на те же грабли. Те же самые фамилии, те же самые ошибки», — цитирует Назарова официальный сайт клуба.