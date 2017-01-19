Результаты игрового дня МХЛ

МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 12:00 МСК
Екатеринбург
4 : 1 0:1, 3:0, 1:0
Ханты-Мансийск
0:1 – Латышевич (Гайдеик) – 13:54 (5x5), 1:1 – Власкин (Обидин) – 23:46 (5x5), 2:1 – Воронков (Носков, Рассейкин) – 29:37 (5x5), 3:1 – Голещихин – 33:32 (бул), 4:1 – Белоцкий (Левитский) – 57:31 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 13:00 МСК
Новокузнецк
3 : 2 0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0
Оренбург
0:1 – Самигуллин – 19:28 (5x4), 1:1 – Уткин (Караваев, Петров) – 38:47 (5x4), 2:1 – Жидких (Караваев) – 53:26 (5x4), 2:2 – Самигуллин (Тявин, Залалутдинов) – 57:56 (5x4), 3:2 – Емец – 65:00 ( ПБ)
МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 14:30 МСК
Новосибирская область
3 : 5 2:1, 1:0, 0:4
Магнитогорск
0:1 – Авраменко – 11:54 (5x5), 1:1 – Молофеев – 12:14 (5x5), 2:1 – Лапин (Артёмов) – 15:40 (5x5), 3:1 – Бахтин (Лапин, Локтев) – 36:25 (5x4), 3:2 – Коробкин (Дюкарев) – 43:23 (5x4), 3:3 – Меньщиков (Дюкарев, Авраменко) – 43:43 (5x4), 3:4 – Авраменко (Мишаков, Коробкин) – 47:54 (5x5), 3:5 – Швырев (Коробкин) – 51:57 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 17:00 МСК
Казань
1 : 0 1:0, 0:0, 0:0
Астана
1:0 – Шабанов (Хакимзянов, Расулов) – 18:43 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 17:00 МСК
Альметьевск
3 : 1 1:0, 1:1, 1:0
Челябинск
1:0 – Зарипов (Фасхутдинов) – 10:44 (5x5), 2:0 – Динмухаметов – 28:59 (5x5), 2:1 – Ширяев (Лапшин) – 36:19 (5x5), 3:1 – Козин (Фасхутдинов) – 57:36 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 17:00 МСК
Москва
3 : 1 0:0, 0:1, 3:0
Череповец
0:1 – Колесников (Данилов, Хабаров) – 24:30 (5x4), 1:1 – Мещеряков (Каштанов) – 41:52 (5x5), 2:1 – Подлубошнов (Бякин, Луговяк) – 43:43 (5x5), 3:1 – Подлубошнов (Бякин) – 58:23 (en)
МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 17:00 МСК
Москва
0 : 3 0:0, 0:2, 0:1
Хабаровск
0:1 – Шабуров (Крутий, Гиздатуллин) – 31:53 (5x4), 0:2 – Шабуров – 39:45 (4x5), 0:3 – Науменко (Крутий, Беляков) – 59:55 (4x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 17:30 МСК
Тольятти
7 : 2 5:1, 2:0, 0:1
Усть-Каменогорск
0:1 – Бекетаев (Назаров, Синицын) – 01:12 (5x5), 1:1 – Моренец (Семёнов) – 03:30 (5x4), 2:1 – Сулейманов (Сыромятников) – 07:32 (5x5), 3:1 – Усманов (Сулейманов, Моренец) – 13:37 (5x5), 4:1 – Грошев (Алексеев) – 13:56 (5x5), 5:1 – Журавлёв (Валиуллов, Сыромятников) – 14:54 (5x4), 6:1 – Сыромятников (Сулейманов) – 33:26 (5x5), 7:1 – Алексеев (Моренец) – 38:31 (5x5), 7:2 – Синицын (Щёкин, Бекетаев) – 43:01 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 18:30 МСК
Санкт-Петербург
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Нижний Новгород
0:1 – Потапов – 65:00 ( ПБ)
МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 19:00 МСК
Москва
2 : 6 0:3, 2:0, 0:3
Ярославль
0:1 – Жуков (Денисенко, Зенчиков) – 02:41 (5x5), 0:2 – Гизатуллин (Цыганов, Павликов) – 09:40 (5x5), 0:3 – Кудрявцев (Афанасьев) – 18:46 (5x4), 1:3 – Дмитричев (Полуэктов, Гордеев) – 22:25 (5x4), 2:3 – Полуэктов (Мешков, Гордеев) – 27:02 (5x4), 2:4 – Рыбаков – 44:53 (5x5), 2:5 – Беляев (Прохоров, Иванов) – 48:32 (5x5), 2:6 – Прохоров (Беляев, Козлов) – 57:30 (5x4)
МХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2017, четверг. 19:00 МСК
Чехов
3 : 2 1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Приморский край
0:1 – Кумов (Чернов) – 03:56 (5x5), 1:1 – Горохов (Ануфриев) – 16:13 (5x5), 2:1 – Горохов (Шевченко, Ануфриев) – 52:45 (5x5), 2:2 – Щенков (Гайнетдинов, Прус) – 54:56 (5x5), 3:2 – Леонов – 65:00 ( ПБ)
>>> Календарь чемпионата МХЛ