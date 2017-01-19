Сейейс: рижское «Динамо» хочет реабилитироваться в глазах болельщиков

Главный тренер рижского «Динамо»поделился эмоциями после победы над «Динамо» из Минска (3:1).«Для нас сегодня была непростая игра – пятый матч на выезде. Только что приехали из Китая, и было очень тяжело настроить команду на сегодняшнее противостояние. Хочу сказать спасибо ребятам, они показали отличную игру, и мы взяли важные три очка.Сейчас стараемся давать больше шансов молодым игрокам. А также хотим реабилитироваться в глазах наших болельщиков и достойно сыграть оставшиеся матчи», — цитирует Сейейса официальный сайт «Динамо» (Минск).