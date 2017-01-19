Вудкрофт: матч выдался тяжёлым, но это не оправдание для минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо»подвёл итоги после поражения от рижского «Динамо» (1:3).«Поздравляю команду гостей. Они показали отличную игру. Согласен с коллегой, что матч выдался тяжёлым для обеих команд. Как и мы, рижане только приехали с Востока. Но для нашей команды это не оправдание, сегодня мы не набрали очков. Для рижан эта игра была очередной на выезде, а мы пару дней провели дома. Соперник был более голодным, более настроенным на игру, и желание победить было сильнее. Для меня это очень странно, команда не сражалась так, чтобы победить. Я разочарован как игрой, так и результатом. Нам ещё предстоит разобраться в сегодняшнем матче», — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.