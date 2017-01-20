Тимкин: всегда приятно выигрывать, к тому же у своего города

Форвард магнитогорского «Металлурга»подвёл итоги после победы над «Авангардом» (4:2).«Сегодня все полностью отдались борьбе. Ничего, сейчас будет небольшой перерыв и нормально восстановимся от таких нагрузок.Для меня победа над омским «Авангардом» значит что-нибудь особенное? Ну, конечно, всегда приятно выигрывать. А тут ещё и у своего города. Но не подумайте – нет никаких желаний что-то кому-то доказывать. Это игра, а в каждой игре хочется победить», — цитирует Тимкина официальный сайт клуба.